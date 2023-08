/FOTOGALERIE/ Tým ROUVY Specialized absolvoval o víkendu finále českého poháru XCO (cross country) a mistrovství České republiky v short tracku. Finálový závod zastihl závodníky v dobré formě, kterou přetavili do několika výborných výsledků.

Adéla Holubová. | Foto: Radek Kašík

Adéla Holubová dokázala k titulu z XCO přidat i titul z shortracku, když v pátečním podvečeru na těžké trati celkem suverénně zvítězila. V kategorii mužů vybojoval třetí místo a bronzovou medaili Jan Vastl.

V sobotním cross country předvedly výbornou formu juniorky Kateřina Beyerová a Marika Pulkrabová a obsadily druhé a třetí místo. Adéla Holubová dojela v kategorii U 23 třetí a Nela Viktorová na čtvrtém místě. V kadetkách dojela na sedmém místě Lucie Bořánková.

Tyto výsledky se promítly i do celkového pořadí českého poháru. V mužích byl klasifikován na třetím místě Jan Vastl.V ženách stejnou příčku obsadila Adéla Holubová, která vyhrála zároveň kategorii do 23 let. V juniorkách skončila na druhém místě Kateřina Beyerová.

V týmové soutěži žen suverénně vyhrál ROUVY Specialized, stejně jako v juniorkách.

Autor: Jiří Lutovský