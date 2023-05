/FOTOGALERIE/ Tým ROUVY Specialized jel další závody z nejvyšší kategorie HC cross country horských kol, tentokrát v německém Heubachu. Trať opět poznamenal déšť, který provází zatím většinu závodů bikerů v jarním období.

Adéla Holubová. | Foto: ROUVY Specialized

V závodě žen dojela na 23. místě Adéla Holubová. V jejích silách bylo jistě lepší umístění ale tým musel řešit těsně před startem problémy s elektronikou v řazení.

Na 31. místě dojela Nela Viktorová a v kategorii U23 byla mezi Češkami třetí, což by jí mohlo vynést zařazení do reprezentace ke své týmové kolegyni Adéle.

V juniorkách vybojovala cenné body Kateřina Beyerová 20. místem a jako druhá češka si řekla o nominaci do reprezentace.

Jan Vastl se připletl po startu elitních mužů do pádu, když ho jiný závodník natlačil do plůtků, a odjížděl ze startovní čáry poslední. Nakonec to vytáhl na 20. místo a získal cenné body do žebříčku.

Autor: Jiří Lutovský