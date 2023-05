/FOTOGALERIE, VIDEO/ Tým ROUVY Specialized absolvoval o víkendu v Novém Městě na Moravě první závod světového poháru horských kol.

SP Nové Město - XCO juniorky. | Video: Zdeněk Formánek

Již ve čtvrtek zaznamenal zatím největší úspěch, když v shortracku dojela na vynikajícím 7. místě Adéla Holubová, Zuzana Šafářová pak dojela 21.

Bohužel při pátečním tréninku Adéla Holubová spadla a zlomila si záprstní kůstku, což jí znemožnilo start v sobotním závodě. A rekonvalescence je plánována na minimálně měsíc.

Výborného výsledku dosáhla v sobotním závodě juniorek Kateřina Beyerová, když dojela na bodovaném 21. místě, Marika Pulkrabová byla klasifikována na 72. místě.

Výborný výkon podala v závodě žen do 23 let Nela Viktorová, která dojela do cíle na 36. místě, hned za ní přijela Zuzana Šafářová.

Ostatním členům týmu se tolik nedařilo, v juniorech skončili Pavel Tuháček na 136. a Patrik Pilař na 137. místě. Jakub Vlasatý v mužích do 23 let dojel na 114. místě a Jan Vastl v elitních mužích 73.

Autor: Jiří Lutovský