Dámská část týmu, posílena o juniorku Kateřinu Beyerovou, startuje na závodě HC /kategorie high class/ ve španělském Banyoles. Nový promotér světového poháru Discovery chanel si vybral tento závod jako testovací event a to znamená že za přítomnosti televizních kamer se pojede v pátek shortrack a v neděli pak hlavní závody elitních kategorií.

V shortracku nastoupí trojice závodnic do 23 let, Adéla Holubová, Zuzana Šafářová a Nela Viktorová. V neděli pak nastoupí do společného závodu žen.

Jan Vastl, který potřebuje velký zisk UCI bodů aby se vrátil na svoji pozici ve světovém žebříčku, absolvuje příští týden sérii závodů na řeckém ostrově Salamina, tady se pojedou dva závody kategorie C1 a jeden kategorie HC.

Mladá část týmu pod vedením trenéra Jakuba Kadlece, ve složení Marika Pulkrabová, Jakub Vlasatý, Lukáš Říha a Patrik Pilař absolvuje soustředění ve Veroně zakončené v neděli 5. března mezinárodním závodem C2.

V termínu 12. - 24. března pak celý tým čeká klasické jarní soustředění v italském Toskánsku.

Zroj: Jiří Lutovský, ROUVY Specialized