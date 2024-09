Ve vysokohorském prostředí v Andoře se konalo o uplynulém víkendu mistrovství světa horských kol. Neztratila se zde ani jediná zástupkyně týmu ROUVY Specialized Nela Viktorová. "V závodě žen do 23 let dojela na vynikajícím 25. místě, když se hlavně ve druhé polovině závodu dostala svým výkonem do popředí startovního pole, které čítalo 110 startujících v obou kategoriích, elitních žen a žen do 23 let. Nela Viktorová přispěla svým výkonem i k 11. místu ve středečním závodě štafet," uvedl k výsledkům trenér Jiří Lutovský a doplnil: "Olympionička Adéla Holubová bohužel kvůli zdravotním problémům na mistrovství světa nestartovala."

Obě závodnice čekají ještě dva finálové závody Světového poháru v americkém Lake Placid a kanadském Mt. St. Anne.