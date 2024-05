/FOTOGALERIE/ Víkend bude na Zadově ve znamení CONSEQ Českého poháru horských kol SUBTERA Velká cena Zadova. Závody cross country (XCO) jsou zařazeny do UCI C1.

Český pohár cross country 2023 Zadov - kategorie juniorů. | Foto: Zdeněk Formánek

Fanoušci uvidí hlavní závody v sobotním programu 18. května. V 9.30 odstartují kategorie Kadeti, Masters a Expert. Hodinu před polednem Junioři UCI C1. Po přestávce určené na vyhlášení vítězů prvních závodů a tréninku elitních kategorií odstartuje odpolední program ve 13.30 hodin závodem Ženy Elite a U23 UCI C1, Juniorek UCI C1 a Kadetek. V 15.30 odstartují kategorie Muži a U23 UC1 C1.

Nedělní program pak patří mládežnickým závodům. Na programu jsou jak technické disciplíny pro žákovské kategorie, tak závody cross country. V 9 hodin vyrazí na trať XCO kluci a holky do 6 let, v 9.20 holky do 8 let a 9.40 kluci do 8 let. Po nich v 10 hodin holky do 10 let a 10.30 kluci do 10 let. Půl hodiny před poledne startují žákyně I, ve 12.15 hodin žáci I, ve 13 hodin žákyně II a ve 13.45 žáci II. Po skončení posledního závodu pořadatelé dekorují nejlepší závodníky nedělního programu.