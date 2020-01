Mladí biatlonisté ze Zadova úspěšně odstartovali o uplynulém víkendu novou sezonu v Českém poháru. První závod hostila Vysočina aréna v Novém Městě na Moravě.

Závodilo se ve sprintu a sprintu s hromadným startem, a to v obou případech klasickou technikou. Po oba dny vjelo do stop přes tři stovky mladých biatlonistů z celé České republiky. Zajímavý byl především závod s hromadnými starty, kdy byli závodníci rozděleni do devítičlenných skupin a startovali ve dvouminutových intervalech.