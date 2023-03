/FOTOGALERIE/ Biatlonová sezona skončila, a tak lze začít bilancovat. Skvěle si vedli závodníci Biatlonu Zadov v žákovských kategoriích.

Závodníci Biatlonu Zadov mají za sebou další velmi dobrou sezonu.Zdroj: Biatlon ZadovŽákovský Biatlon Zadov v letošní sezoně 2022/23, která je u konce, dosahoval velmi krásných úspěchů. Poměrně malý klub s krátkodobou činností dosahuje pravidelně již několik let na tituly Mistr ČR a vítězů Českého poháru. Po silné žákovské generaci sportovců (Randáková, Eliáš, Tušlová, Bouška, Šilha), kteří postoupili do dorostového věku a jsou na malorážné zbrani, kde mají další skvělé výsledky, rostou nové biatlonové naděje.

Jana Randáková se stala dvojnásobnou Mistryní České republiky a vyhrála hodnocení Českého poháru. Vyhrála i dva České poháry, takže posbírala v této sezoně hned čtyři zlaté medaile.

Šimon Macek vybojoval titul Mistra České republiky a skončil druhý v celkovém hodnocení Českého podáru. V sezoně vybojoval jednu zlatou medaili, ke které přidal tři druhá místa.

Závodníci Biatlonu Zadov mají za sebou další velmi dobrou sezonu.Zdroj: Biatlon ZadovMezi žactvo patří i Eva Dosedělová, která v letošní sezoně začala závodit a získala dvě umístění do 10. místa. Velmi dobře si vedli i ostatní závodníci, kteří na sobě stále pracují a mají co zlepšovat - R. Švehlová, J. Satorie, Alex Kálalová, N. Řežábová, Anna Kálalová. Všem našim mladým nadějím držíme palce a k jejich výsledkům moc gratulujeme.

V celkovém hodnocení družstev se Biatlon Zadov umístil na 15. příčce ze 42 klubů z celé České republiky.

K zamyšlení je, co s biatlonem dorostu a juniorů v našem regionu. V oblasti Zadova a Vimperka není žádná biatlonová střelnice. Přesto Biatlon Zadov stále jako jediný klub, který má v dorostu medailová umístění, bojuje o svoji existenci! Již nám z klubu odešli dva biatlonisté ke konkurenci do Jablonce a Nového Města na Moravě a jsou mezi nejlepšími v ČR. Jak dál a zda se najde nějaká pomoc, opravdu nevíme. Je velká škoda, že naše jihočeské naděje do dorostového věku musí opustit náš kraj.

Autor: Petra Frühaufová, Biatlon Zadov