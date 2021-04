Originální koncept etapového závodu v běhu do vrchu spojuje ve třech dnech tři města na Šumavě, tři vrcholy nad nimi, ale také místní kulturu, architekturu, přírodu a samozřejmí lidi. Pořadatelé závod naplánovali mezi 9.-11. červenec a místem konání jsou města Vimperk, Volary a Prachatice.

Jednotlivé etapy jsou různé dlouhé (5 – 10 km) i náročné a závodník si může zvolit mezi absolvováním celého třídenního programu, nebo jen v jedné etapě. Každá z nich vede z překrásného historického centra jednoho z měst přírodou až na vrchol dominanty nad ním.

V pátek 9. července vše odstartuje výběhem z Vimperka na vrchol Boubín, cíl bude přímo pod dřevěnou rozhlednou. Druhý den, v sobotu, čeká na běžce sedm kilometrů z dřevařského města Volary na méně známý vrchol Bobík. A konečně třetí den čeká na závodníky výběh z renesančních Prachatic na Libín, nejvyšší horu šumavského podhůří.

Po vzoru Tour de France budou dekorováni jak vítězové jednotlivých etap, tak samozřejmě vítězové celkoví, kteří budou hodnoceni součtem časů. Pořadatelé vyhlásili tradiční věkové kategorie, ale také připravuji dětské závody v centrech měst, pokud to ovšem covidová situace dovolí. „Výhodou běhu do vrchu je fakt, že i v případě restrikcí jsme schopni závody uspořádat formou časovky. Pevně věříme, že bude možné startovat hromadně, tak jak to máme všichni rádi,“ říká ředitel závodu Michal Piloušek, který je znám především produkcí populárních triatlonových závodů XTERRA.

Pořadatelé také připravují doprovodný kulturní festiválek, který by měl cestovat spolu se závodem do všech zapojených měst. „Za jeho dramaturgií stojí renomovaný produkční Šimon Blaschko, který je také pořadatelem známého Vimperského Majálesu a dalších akcí,“ doplnil Michal Piloušek.

Přehledný web tohoto projektu www.3vrcholy.cz je naplněn všemi detailními informacemi, mapkami, detailním popisem etap a pamětihodností na trase. „Jsou také spuštěny přihlášky, které nabízí výhodnou cenu startovného až do konce května. Přihlášky jsou samozřejmě možné i po tomto datu,“ zve na závody Michal Piloušek.