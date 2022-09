Branky: 9:55 Bušek, 24:23 Zimandl - 23:46 Holík, 28:54 Holík, 30:29 Žák, 33:08 Holík, 35:41 Houdek, 39:48 Hrouda, 42:24 Janáčik. Vyloučení: 3:6. Využití přesilovek: 0:1. Střely na branku: 26:26.

Start do sezony se béčku prachatických Horalů hrubě nepovedlo. A to první dvě třetiny vůbec nenasvědčovaly tomu, že by si hosté měli odvézt všechny body. Domácí dvakrát vedli a byli na hřišti aktivnější. Kolaps však přišel na začátku třetí třetiny. Během pěti minut Horalové inkasovali tři branky a bylo po zápase. Jeho zbytek se pak již jen dohrával a soupeř přidal ještě dva góly navrch.