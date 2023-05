/FOTOGALERIE/ Ani potřetí nenašli recept hokejbalisté HBC Prachatice B na Olymp J. Hradec a play off 2. ligy končí ve čtvrtfinále. První tým Horalů si přivezl v extralize dva vysoké příděly z Plzně a nyní ho čeká odveta doma.

Play off 2. ligy: HBC Prachatice B - Olymp J. Hradec 0:2 (0:1, 0:1, 0:0). | Foto: Deník/Vladimír Klíma

HBC Prachatice B - Olymp J. Hradec 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky: 11:27 Přibyl (Mátl, Šteflíček), 21:06 Přibyl (Klimeš). Vyloučení: 11:8. Využití přesilovek: 0:1. Oslabení: 0:1. Střely na branku: 15:15.

Po dvou porážkách v Jindřichově Hradci béčko Horalů na soupeře nevyzrálo ani doma. Nejvíce v utkání zaujal asi vysoký počet vyloučených na obou stranách. Pro Prachatické sezony končí.

HBC Plzeň - HBC Prachatice 8:1 (3:1, 2:0, 3:0)

Branky: 4:01 Švarc, 4:12 Vobruba, 6:33 Lokajíček, 16:24 Švarc, 20:00 Vobruba, 40:11 Švarc, 41:07 Smejkal, 42:29 Smejkal - 5:43 Jan Štěpánek (M. Zavřel). Vyloučení: 9:14. Využití přesilovek: 5:0. Střely na bránu: 36:11.

Statistiky prvního utkání hovoří za vše. Při tolika vyloučených hráčích se dalo domácím asi jen těžko vzdorovat. O přeaze Plzně hovoří počet střel na bránu.

HBC Plzeň - HBC Prachatice 7:2 (0:1, 2:0, 5:1)

Branky: 15:21 Miksan, 19:09 Ulč, 31:26 Chramosta, 34:24 Chramosta, 35:09 Kuzmann, 42:15 Švarc, 44:22 Benedikt - 0:36 Jiří Štěánek (R. Valek), 36:15 J. Kalát (R. Valek, J. Markytán). Vyloučení: 6:4. Bez využití. Střely na branku: 29:12.

Druhé utkání začali Horalové lépe a do třetího gólu Plzně na začátku třetí třetiny byli stále ve hře. Poměr střel na branku však hovoří o tom, že domácí byli i tentokrát aktivnější.

Třetí utkání extraligového play down mezi HBC Prachatice a HBC Plzeň se hraje v sobotu 6. května od 11 hodin v Highlanders aréně. Pokud by se Horalům podařilo vyhrát, druhý den by se ve stejný čas hrál zápas čtrtý.