Prachatice - Do Blatné zajíždělo béčko Highlanders Prachatice ve druhé hokejbalové lize. Na hřišti posledního týmu tabulky chtěli Horalové bodovat, ale nepodařilo se.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Vladimír Klíma

Datels Blatná - HBC Prachatice B 5:1 2:1 (1:0, 2:0). Ještě hodinu před odjezdem na utkání musel trenér dávat dohromady sestavu. Přesto to v úvodu vypadalo, že by to na mohlo výsledkově vyjít. Branky začaly padat až v závěru první třetiny. Ty však dávali domácí a během půl minuty to bylo 2:0. Těsně před přestávkou sice snížil Höschl, ale to bylo ze strany Horalů v tomto utkání vše. V dalším průběhu duelu již pálili do černého jen domácí.