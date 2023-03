Branky: 18:31 D. Trojan (J. Binka, M. Stöhr), 22:09 P. Bušek (T. Hudeck, Jiří Štěánek), 29:49 D. Trojan, 33:00 Jiří Štěpánek (P. Bušek), 39:18 D. Trojan (M. Stöhr, J. Binka) - 3:19 P. Němec, 3407 R. Zachoval (P. Stehlík, T. Adam), 38:03 P. Němec (J. Máče). Vyloučení: 5:1. Bez využití. Střely na branku: 36:18.

Do utkání nastupovali domácí v roli favorita. Od začátku byli sice aktivnější, ale soupeř se brzy dostal do vedení dalekonosnou střelou a začalo domácí trápení. Nepadlo to tam ani z těch nejvyloženějších šancí. O přestávce si Horalové vše vyříkali a ve druhé třetině soupeře zlomili. Po třech brankách si vytvořili důležitý náskok. Ve třetím dějství ještě navýšili své vedení na tři góly, ale přišlo trochu nesoustředění a soupeř se znovu dostal na dostřel. Naštěstí přišla pátá branka, na kterou již Vikingové nedokázali reagovat.