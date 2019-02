Kubova Huť - Závod, kde je Prachatický deník mediálním partnerem, zahájil svou devátou pouť na sjezdovce Obrovec v Kubově Huti a ukázal, že nejmenší i starší závodníci umějí obří slalom perfektně. Skvěle připravená trať a 34 branek, kde ve spodní části čekala tradiční kubovohuťská smyčka ukázala, že od začátku to děti technicky zvládají.

Již od začátku prezentace bylo vidět, že zájem a chuť závodit je, přišlo 42 lyžařů. K tomu bylo vynikající počasí, parádní sněhové podmínky a výborná trať to byl první závod devátého ročníku o Bázumský pohár. Sobota se prostě vydařila. Všichni závodníci začali prohlídku trati hadem za sebou i to je rarita závodu. "Parádní na tohle se vždycky těším," hlásí nejmenší závodníci, ti starší si už při prohlídce ukládali do hlavy pokyny.



Závod měl vysokou úroveň, o čemž svědčí i to, že i ti nejmenší jeli hned na poprvé bez problémů. První závod ukázal, že to nebude rychlosti, ale i o hlavě. To ukázalo hlavně druhé kolo, kdy mnozí to nechali jet a zapomněli na technickou pasáž ve zlomu před cílem, kde se ztrácelo. Naštěstí to bylo o chybách a ne o pádech. Děti chtějí mít medaile, a tak nebyla nouze o parádní jízdy. Závod se po všech stránkách povedl a dík za to pořadatelům z obce Kubova Huť, za úpravu trati a všem pomocníkům z řad rodičů za pomoc při údržbě mezi brankami.



Ceny pro úspěšné závodníky předávali Zdeňka Lelková ředitelka mikroregionu Horní Vltava - Boubínsko a ředitelka závodu společně se Zbyňkem Klosem starostou obce Kubova Huť a ředitelem Ski areálu Kubova Huť Vladimírem Vykydalem.



Další závod je naplánován do Strážného na svahu Kaplička v sobotu 26. ledna.



Vítězové z Kubovy Huti:

Sára Valíčková, Yakouben Filip, Veronika Nováková, Ondřej Sajfrýd, Karolína Hrůšová, Petr Sochor, Michaela Šulecová (v nejlepším čase dne za jedno kolo, a to 42.91, celkově vynikající čas 86,98) a Aleš Valíček.



Ladislav Beran