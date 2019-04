První utkání série, která se hraje pouze na dvě vítězství, se uskuteční v pátek 12. dubna v hale u Vajgaru (19 hodin), druhé se pak bude konat v neděli na písecké palubovce (17). Případný třetí duel by se hrál příští středu v Hradci.

Soupeři do této bitvy vstupují v rozdílném rozpoložení. Basket Fio banka si nic jiného než postup do finále I. ligy a následné baráže o účast v nejvyšší soutěži nepřipouští, jak ostatně potvrdil jindřichohradecký kouč Karel Forejt.

„Připravujeme se nanejvýš zodpovědně. Víme, co je ve hře a nehodláme nic podcenit. Blíží se klíčová fáze, k níž jsme vše směřovali. Vítěz semifinále si už zajistí účast v baráži, což je samozřejmě náš cíl a úkol,“ prohlásil.

Naopak celek od Otavy bere postup mezi čtveřicí nejlepších jako odměnu za celoroční úsilí pro tým, který před sezonou prošel generační obměnou.

„Popravdě řečeno, úplně jsme nevěděli, co od letošního ročníku očekávat a naší hlavní prioritou bylo vyhnout se záchranářským starostem. Ale mužstvo předčilo očekávání, ve čtvrtfinále vyřadilo Zlín ve třech zápasech a do série s Hradcem může jít s čistým štítem a odhodláním favorita co nejvíce potrápit,“ uvedl trenér píseckých basketbalistů Miroslav Janovský.

Hradečtí Bankéři sice nebudou zcela kompletní, jejich kvalitu by to však nemělo poznamenat. „Budeme postrádat dva až tři hráče, ale to nic nemění na faktu, že doma chceme vyhrát a připravit si co nejlepší pozici před nedělní odvetou,“ podotkl Karel Forejt a na adresu protivníka doplnil: „Písek se prezentuje jednoduchou hrou v útoku a velmi agresivní obranou. Ale věřím, že se s jejich nepříjemným stylem vyrovnáme a potvrdíme roli favorita.“

Písečtí Sršni před utkáním řeší především velké vytížení některých juniorů, kteří tvoří nedílnou součást prvoligového kádru mužů.

„V pondělí a úterý absolvovali úspěšné čtvrtfinále play off proti Ostravě, tak jsme je museli nechat trochu odpočinout, neboť je čekají další zápasy a také turnaje, včetně třeba mistrovství světa středních škol na Krétě,“ vysvětluje písecký trenér.

Podle jeho slov má Hradec na první ligu extrémně silný kádr, jehož kvalita ještě vzrostla příchodem bývalého reprezentanta Hubálka, takže slabiny se hledají těžko.

„My ale kůži nechceme prodat lacino. A jsme rovněž moc rádi, že v semifinále hrajeme právě s Hradcem. Půjde o derby, které přiláká více diváků a bude mít jistě tu správnou atmosféru. Pro nás je to svátek,“ dodává Miroslav Janovský.

Druhou semifinálovou dvoji tvoří BK Olomouc vs. GBA Europe Praha.