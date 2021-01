Podobně jako v předchozích zápasech domácím hráčkám nevyšla střelecky první čtvrtina. Daly pouhých devět bodů a nechaly si soupeřky odskočit o deset. Ve druhé čtvrtině to bylo znovu o deset, i když se tentokrát střelba zlepšila. Nahoru však šla i produktivita soupeřek. Ve druhém poločase strakonická děvčata svedla se soupeřkami vyrovnaný souboj, nicméně výhru si ze Strakonic odvezly Levhartice.

Chance 19 BK Strakonice – Levhartice Chomutov 53:83 (9:19, 25:45, 35:62). Body Strakonic: L. Vydrová 10, M. Jánská 9, J. Vydrová, A. Rosecká 8, B. Vorlová, T. Soukupová 5, S. Růžková 4, A. Junková, N. Horsáková 2.

„Moc se nám nepovedla první polovina utkání. Ve druhé půlce již to bylo mnohem lepší, hráli jsme s větším nasazením a agresivitou. Po celý zápas se nám však nedařila střelba. Na tom musíme zapracovat a věřím, že v dalších zápasech budeme hrát lépe,“ komentovala utkání domácí desetibodová střelkyně Luisa Vydrová

„Do dnešního utkání jsme vstoupili příliš vlažně, moc nám to neběhalo. Utekl nám začátek. Trochu nás překvapila zóna a chvílemi jsme nevěděli, co hrát. Ale nejvíce musíme zapracovat na střelbě, ta nám tam nepadala,“ doplnila další domácí hráčka Miachaela Jánská.

Trenér Levhartic Tomáš Eisner mohl být s utkáním spokojen „V minulém utkání doma se Strakonicemi jsme soupeři až moc dovolili v obraně. To jsme chtěli napravit a dva tréninky mezi zápasy jsme na tom pracovali. Pětatřicet minut se nám to dařilo, pět minut to byl opět takový basket, jaký hrál domácím do not. Ale celkově si myslím, že jsme v utkání dominovali,“ doplnil.

Nyní v sobotu již čeká strakonické basketbalistky další utkání Renomia ŽBL. V dohrávce 13. kola hostí od 14.30 hodin SBŠ Ostrava a fanoušci mohou utkání sledovat na www.tvcom.cz