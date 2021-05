Basketbalistky připravují kemp pro nejmenší

Basketbalový klub BK Strakonice zve děvčata ve věku 7 – 11 let na příměstský tábor – kemp sportovních her, který je připraven od 12. do 16. července.

Strakonické basketbalistky připravují tradiční kemp pro nejmenší. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Každý den se začne v 7.45 hodin u Sportovní haly STARZ a bohatý program je připraven do 16 hodin. „Budeme mít možnost si zasportovat, ale i si vyzkoušet různé činnosti ve tvořivých dílnách, bavit se při karnevalu anebo prožít zajímavé zážitky,“ zve na kemp tiskový mluvčí BK Strakonice Per Martínek a dodává: „Sportovat budeme v halách i na venkovních hřištích, využijeme i místní koupaliště. Kemp je zaměřený na základy sportovních her jako jsou basketbal, softbal, volejbal, atletické hrátky, aerobic i průpravné pohybové hry.“ Cena týdenního kempu činí 1.900 korun a kemp zahrnuje jedno hlavní jídlo, dvě svačiny a pitný režim po celý den. S sebou je nutná jen chuť strávit sportem letní dny. Informace zájemci získají na www.basketst.cz. Uzávěrka přihlášek je k 25.6.2021 včetně. „Stačí vyplnit formulář, ozveme se,“ vzkazuje Petr Martínek.