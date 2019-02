Vimperk – V basketbalové oblastní lize sehráli Vimperští další dvě utkání na domácí palubovce. Ze zápasů s Pelhřimovem a béčkem Lions Jindřichův Hradec však nevytěžili ani jednu výhru.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

BK Vimperk – BK Pelhřimov 58:67 (19:18, 31:38, 48:61, 58:67). V zápase s týmem, který každoročně patří mezi favority soutěže, nastoupil Vimperk opět bez tří hráčů, kteří kvůli zranění nemohli nastoupit už v předcházejícím zápase s Táborem. Vimperský tým měl s Pelhřimovem v letošní sezoně zatím úspěšnou bilanci, a to 2:0 na zápasy ve svůj prospěch. Je třeba ale podotknout, že především první výhra byla dosti šťastná, a to díky střele z poslední vteřiny utkání.



Pelhřimovský celek na tom byl s počtem hráčů ještě hůře než Vimperští. Dorazilo jich pouze pět. A především podkošové duo Kubíska – Fiala, které patří mezi nejlepší v soutěži. První čtvrtina byla prakticky vyrovnaná a ve vedení v utkání se oba celky střídaly. Nečekaným střelcem hostů nebyl ani jeden z pivotů, ale hráč hrající na pozici křídla. Od druhé části zápasu se začal rozehrávat pivot Fiala, který byl po zbytek zápasu nezastavitelný a zatížil konto domácích 26 body. Nejspíš lítost rozhodčích nad tím, že Pelhřimov nemá nikoho na střídání, zapříčinila, že hostujícím hráčům bylo odpouštěno dosti zcela jasných faulů ve vyložených střeleckých pozicích. Během druhé a třetí části strhnul Pelhřimov vedení na svou stranu a dokonce utkání už ho nepustil. Ve čtvrté části domácí celek dovolil hostům pouhých 6 bodů, ale v útoku nebyl sám o moc lepší a tak poprvé sezoně prohrál s tímto soupeřem.



Střelci Vimperka: Sitár 13, Klímek 12 (1 trojka), Lukáš 11 (2), Matyk 9 (1), Vácha 7, Gála 6.



BK Vimperk – Lions Jindřichův Hradec B 59:94 (13:27, 26:51, 42:69, 59:94). Ke třem zraněným (M. Susol, F. Doule a J. Hodina) se přidal po sobotním utkání s Pelhřimovem i druhý rozehrávač P. Lukáš. Z důvodu tohoto zranění nastoupil se sebezapřením J. Hodina, ale alespoň částečné pomohl svému týmu.



Dvě předcházející jasné prohry v sezoně naznačovaly, že i toto utkání bude zcela v režii hostujícího týmu. Od začátku zápasu bylo jasné, jakým směrem se bude utkání ubírat. O vítězi utkání bylo prakticky rozhodnuto v první čtvrtině, a tak jedinou neznámou bylo, zdali domácí tým nedostane nelichotivé “kilo“. Hosté z Hradce navyšovali skóre především úspěšnou střelbou z trojbodového území, kdy jejich procentuální úspěšnost dosahovala velmi vysokých čísel a celkem se jim podařilo v utkání vstřelit 13 trojek! Domácí zcela nezvládali ubránit perimetr, kde si hostující hráči díky větší rychlosti a lepším technickým dovednostem připravovali volné pozice ke střelbě. Obrana byla zcela žalostná a v útoku se dařilo většinou jen podkošovým hráčům. Tři minuty před koncem utkání bylo domácí konto zatíženo 94 body a vypadalo to, že domácí celek nelichotivé “kilo“ dostane. Hráči domácích se s tímto faktem nechtěli smířit a začali se soustředit na obranu a do konce utkání nedovolili hostům vstřelit jediný koš. Tato skutečnost je ovšem slabá náhrada za velký rozdíl ve skóre.



Střelci Vimperka: Sitár 18, Vácha 17 (3), Hodina 8, Klímek a Gála 6, Koudelka a Matyk 2.



Po sedmnácti odehraných kolech jsou Vimperští na pátém místě sedmičlenné oblastní ligy s tříbodovou ztrátou na čtvrtý Pelhřimov a se dvěma body náskoku na šesté béčko Sršňů z Písku.



Nyní o víkendu končí třetí čtvrtina základní dlouhodobé části soutěže a začíná její čtvrtá část. Vimperští se střetnou dvakrát se stejným soupeřem, a to s posledním béčkem SKB Strakonice. Nejprve se hraje v sobotu od 17 hodin ve Vimperku, v neděli se pak stejní soupeři střetnou přesně v poledne ve Strakonicích.

Kamil Vácha