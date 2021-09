„Jsme si vědomi, že máme před sebou náročný zápas na pražské Folimance, kde se velmi těžko vyhrává. Pokud chceme pomýšlet na vítězství, budeme se muset vyrovnat s agresivní obranou, rychlým přechodem do útoku a vyvarovat se výpadků jak v obraně, tak v útoku,“ podotkl kapitán Lukáš Linhart.

Tři zápasy - tři porážky. Taková je zatím bilance jindřichohradeckých basketbalistů po jejich návratu do nejvyšší soutěže. Změnit se to pokusí ve středu 29. září, kdy v rámci 4. kola Kooperativa NBL nastoupí proti USK Praha v jeho hale na Folimance (18).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.