/FOTOGALERIE/ První závod Českého poháru cross country horských kol hostila Kutná Hora. Trať byla jen pro otrlé.

Český pohár v Kutné Hoře se jel v hlubokém bahně. | Foto: Miloš Lubas

První závod Českého poháru XCO bikerů v Kutné Hoře nedopadl pro závodníky týmu ROUVY Specialized úplně podle očekávání. Těžký rozbahněný terén, na kterém se nedalo jet a okruh, který se z 80 procent běhal s kolem obaleným blátem, nebylo to, co závodníkům týmu nahrávalo do karet.

I tak se podařilo získat některá pěkná umístění a body do žebříčku UCI.

Nejlepšího výsledku v barvách ROUVY Specialized dosáhl závodící trenér týmu Jakub Kadlec. V kategorii expertů dojel na výborném druhém místě a nasadil svým svěřencům laťku hodně vysoko.

Nejlepšího výsledku ze soutěžních jezdců dosáhla Marika Pulkrabová v kategorii juniorek, která dojela na 7. místě, Kateřina Beyerová dojela 14. a Barbora Dvořáková 21. V kategorii kadetek skončila Lucie Bořánková na místě 15.

V ženách dojela na bodovaném 13. místě Adéla Holubová a 14. byla Zuzana Šafářová.

V mužích byl nejlepší Lukáš Říha na 23. místě.

Autor: Jiří Lutovský