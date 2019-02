Bezdrev - Také letos se budou prohánět hydroplány nad Jihočeským krajem. Uvidí je ti, kteří se na konci týdne vypraví přímo k rybníku Bezdrev.

Maketa Caproni Ca 100 Františka Frány z pořádajícího RC klubu | Foto: Foto: František Frána

„Nebudou to ovšem skutečná letadla, ale krásné modely," upřesňuje čtenářům Deníku František Frána, který patří už k tradičním spoluorganizátorům této velmi atraktivní soutěže.

RC klub České Budějovice bude pořádat už 43. Jihočeský pohár rádiem řízených modelů hydroplánů.

Na co se mohou diváci u rybníku Bezdrev těšit?

„Na starty zahraničních soutěžících," odpovídá František Frána.

Kromě českých pilotů jsou na soutěž přihlášeni i piloti z Rakouska, Německa..

„Představí se akrobatické hydroplány a hlavně špičkové makety skutečných letadel," popisují pořadatelé. Soutěž bude u Bezdreva připravena o tomto víkendu. „V sobotu proběhne od půl deváté, konec plánujeme na osmnáctou hodinu, v neděli se bude závodit od devíti do patnácti hodin."