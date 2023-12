/FOTOGALERIE, VIDEO/ Druhý svátek Vánoční patří v Prachaticích tradičně Štěpánskému běhu. Letos se koná jeho již 42. ročník, navíc se běží 17. ročník Memoriálu Jindřicha Fiedlera.

Štěpánský běh 2022 - mládežnické kategorie. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Za pořadateství Města Prachatice, Sportovního zařízení Prachatice, ČUS a Mattoni FreeRun se na druhý svátek Vánoční uskuteční v pořadí již 42. ročník Štěpánského běhu a 17. ročník Memoriálu Jindřicha Fiedlera. Centrum dění pořadatelé tradičně směřují před městský stadion v Prachaicích.

Závod je vypsán pro kategorie od nejmladší děti až po veteránské. Přihlásit se na běhy na 5 a 10 kilometrů lze elektronicky do 25. prosince 20.00 hodin na www.maraton.cz, v omezeném množství je možno se přihlásit i v den závodu od 9 do 10.30 hodin v době prezentace. Do dětských a mládežnických kategorií je možno se hlásit v místě a v den startu od 8.30 do 9.45 hodin. Startovné do závodů na 5 a 10 km činí 200 korun při registraci přes web a 250 korun na místě.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Pro nejlepší tři závodníky jsou připraveny diplomy, věcné a finanční ceny dle možností pořadatele. Vypsána je finanční odměna za překonání traťového rekordu na 10 kilometrů, který má hodnotu 31:31,0 minut.

Od 10 hodin jsou na programu postupně starty dětí do 4 let s rodiči (100 metrů) až po starší žactvo (3 kilometry). Hlavní závod na 5 a 10 kom odstartuje v 11 hodin. Závod na 5 km je vypsán zvlášť pro muže a ženy od 17 let bez rozdílu věku. 10 km běží junioři a juniorky do 18 let, muži v pěti a ženy ve dvou věkových kategoriích.