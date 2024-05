/FOTOGALERIE, VIDEO/ Atletika Prachatice uspořádala na konci uplynulého týdne již 17. Atletickou neděli. Do areálu pod Libínem dorazilo přes stovku závodníků ze šesti klubů Jihočeského kraje.

Atletická neděle v Prachaticích - sprinty. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Atletická neděle patří mezi pravidelné akce pořádané prachatickým klubem. "V pořadí již 17. Atletická neděle byla v letošním roce, kdy Jihočeský kraj hostí Letní olympiádu dětí a mládeže, nezvykle zařazena se čtrnáctidenním posunem oproti obvyklým termínům na přelomu dubna a května. Závod proběhl za ideálního počasí, které přálo skvělým výkonům. To dokazuje i nespočet osobních rekordů a nejlepších sezonních výkonů mnoha závodníků napříč všemi kategoriemi. Sportovní cíl závodu se podařilo tedy naplnit hned po několika liniích. Sešla se pěkná konkurence, příhodné počasí a v neposlední řadě i skvělá atmosféra, kterou vytvořili nejen diváci, ale i závodníci mezi sebou. Potvrdilo se, že i tyto lokální mítinky mají v termínové listině své místo a máme radost, že se povedlo předvést v Prachaticích mládežnickou atletiku v závodní rovině za pěkné účasti závodníků ze šesti jihočeských klubů," zhodnotil akci ředitel závodu Jan Plánek z Atletiky Prachatice, z.s.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Napříč kategoriemi se soutěžilo ve 37 disciplínách a dohromady to bylo 328 individuálních startů. Závodníci se rekrutovali ze šesti jihočeských klubů a dohromady se jich představilo 112. To jsou skvělá čísla. Výsledky najdete ZDE.

Kromě skvělých výkonů má tato prachatická akce i další rovinu. "Atletická neděle není jen o skvělých výkonech těch zkušenějších atletů a atletek, ale i o začínajících dětech, které mohou v těch starších vidět vzor a motivaci. Významnou část i domácího klubu Atletika Prachatice tvoří děti v přípravce a minipřípravce, které se v neděli na oválu a v atletických sektorech také praly o nejlepší výkony. Jedním z vrcholů odpoledne byla rodinná štafeta. Klání čtveřic sestavených ze dvou rodičů a dvou dětí do 10 let z jedné, dvou, výjimečně ze tří rodin," uvedl Jan Plánek a dodal: "Věříme, že v podvečer všichni odjížděli do svých domovů s pocitem příjemně stráveného odpoledne a závodníci pak s originální pamětní medailí na krku."