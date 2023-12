/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ke slavnostnímu zakončení sezony 2023 se sešli závodníci Atletiky Prachatice i se svými rodiči. A bylo co slavit. Největším úspěchem je titul Mistryně ČR v chůzi Ludmily Kozlové, skvěle závodilo i mladší žactvo, přeborníci kraje v družstvech.

Nejúspěšnější závodníci roku 2023 klubu Atletika Prachatice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

V tělocvičně ZŠ Zlatá stezka se sešli jak již zkušení závodníci, tak nastupující potěr Atletiky Prachatice. Ti začínající dostali svá první klubová trika jako poděkování za svou píli. Ti starší již sklízeli pochvalu za své skvělé výkony nejen v rámci kraje, ale i republiky. "Musím konstatovat, že letošní sezona byla pro náš klub do slova a do písmene skvělá. Byla jednoznačně nejlepší v naší dosavadní historii," chválil závodníky trenér Antonín Pilát.

Atletika Prachatice se má opravdu čím chlubit. "Z Mistrovství České republiky jsme letos přivezli historicky první mistrovský titul a získali i jedno třetí a jedno osmé místo. Na přeborech Jihočeského kraje pak naši reprezentanti přidali celkem 12 přebornických titulů, 19 medailí stříbrných a 13 bronzových. Rád bych vypíchl také krajské vítězství družstva mladších žákyň, které si na cestě k přebornickému titulu poradilo i s družstvy z renomovaných jihočeských klubů z Českých Budějovic či Tábora. Nemalou měrou se na tom podílela i děvčata z SK Čéčova České Budějovice. Bylo by moc fajn, kdyby tato spolupráce pokračovala i do let následujících. Vždyť případná účast na MČR družstev je určitě pro nás všechny velkou motivací," doplnil k hodnocení Antonín Pilát.

V roce následujím čeká mladé sportovce napříč sporty velká motivace, kterou je Letní olympiáda dětí a mládeže, kterou pořádá tentokrát Jihočeský kraj. "Držím všem, kteří mají ambice se na LODM dostat, palce, ať se jim v průběhu přípravy vyhýbají zranění a nemoci. Jen v takovém případě mohou absolvovat co nejvíce tréninků a tím se na příští sezonu co nejlépe a kvalitně připravit," dodal trenér k významné akci.

Největšího úspěchu sezony dosáhla Ludmila Kozlová, která se stala Mistryní ČR v chůzi dorostenek a navíc brala bronz na halovém MČR. Na krajské úrovni byla nejúspěšnější Jolana Prixová, která posbírala osm krajských titulů, z toho šest v individuálních disciplínách, jeden ve štafetě a jeden v družstvech.

Sami členové klubu si ze svého středu také volili nejlepšího atleta pro kalendářní rok 2023. Prvenství získala Ludmila Kozlová.

Slavnostní ocenění mladých atletů mělo i sportovně kulturní rámec, kdy svůj program představily i baletky ze ZUŠ Prachatice.