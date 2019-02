Přihlášeni jsou Tomáš Němejc a Jiří Polák (Sokol ČB) na 200 m, Jakub Škrdleta (VS) na 800 m, Josef Havlíček na 3000 m, Petr Pícha na výšku, Tomáš Kratochvíl (všichni Sokol) v dálce, David Tupý (Bechyně) v kouli, z žen Lenka Pardamcová (Sokol) na 3000 m, Lada Doležalová, Alena Panovská (VS) a Kateřina Žohová (ČD) ve výšce, Linda Průšová (VS) v trojskoku.

Tři nejlepší letošní jihočeské výkony žactva z mítinku na Olympu: Pavel Poslušný (NV) 150 m 19,04, koule 13,04, Lia Vilhelmová (Čéč) 150 m 20,18. Z dalších výsledků: 60 (23 plně obsazených běhů) a 150 m Nela Šteierová (Čéč) 8,52 a 20,19 – letos druhá, dálka 3. Vilhelmová 501, výška 2. Šimon Urbánek (NV) 163 – nejlepší 14letý v kraji.

V Jablonci zaběhla 17letá Johana Šímová (NV) nejlepší letošní jihočeskou čtvrtku – 62,42. Na druhé místo dorosteneckých koulařek šla Ema Svědíková (16, JH) se 11,48, třetích 400 m dorostenců předvedl Filip Holoubek (17, NV) – 55,77. Z dalších výkonů: 60, 200 m a 60 přek. Nikola Ježková (NV) 8,13 – 16,97 – 9,42, 400 m Eliška Andrlová (JH) 63,08.