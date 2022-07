Michal rozložil síly na skoky do dálky (osobní rekord 693, zlato) a do výšky (188, stříbro). Nina vyhrála dálku posledním pokusem 578 (v kvalifikaci dokonce 582), na 300 m si v rozběhu vytvořila osobní rekord 40,84 a ve finále získala druhé místo se 41,38. "Oba ještě finišovali ve štafetách Jihočeského kraje, které skončily čtvrté," dodává trenér Jiří Couf.

A vyloudili jsme na něm, jak to všechno s nimi bylo.

"Děti Radových v oddíle začínaly již v šesti letech v atletické přípravce u paní Kateřiny Bahenské, která má společně s týmem dalších trenérů děti do 15 let v oddíle na starost. Rodiče Radových ji v roce 2020, kdy dětem bylo třináct, oslovili, zda by už nemohly vzhledem ke své výkonnosti a budoucímu zaměření trénovat pod mým vedením. Pro mne bylo ctí přijmout do přípravy jedny z nejšikovnějších dětí, a ještě s dobrým rodinným zázemím. Jejich rodiče a prarodiče také sportovali, ale vrcholově ne. Jinak mají v oddíle v přípravce ještě sestru Emu, která zatím z povzdálí sleduje, jak to dvojčata dělají, a doma ještě malého tříletého Matouše.

S velkými sourozenci teď máme za sebou dvouletou práci spíše na koordinaci a technice. Děti doposud trénovaly 3-4x týdně, takže mají velké rezervy a nejsou upracované, teprve se učily trénovat. Jsem rád, že se obě dostaly na Sportovní gymnázium do České, kde budeme moci spolupracovat další čtyři roky v dobrých podmínkách a kde spojí sport a studium… Pak se uvidí, jak a co dál."

Další jihočeští vítězové olympiády

A jejich trenér, který už dovedl k republikovým medailím i řadu dalších atletů, spontánně pokračuje: "Je to hezký příběh mladých sportovců a jejich mnohaletého vývoje s kamarády v klubu, a taky práce mnoha lidí, kteří se na jejich cestě podílejí. Každá etapa sportovního vývoje je hodně důležitá, má své cíle a úkoly, a hlavně stále musí dětem přinášet radost.

Už v deseti letech bylo na dvojčatech vidět, že jsou nesmírně zdatná, soutěživá, a pamatuji si Michala, když tehdy skákal dálku a já viděl tu explozi, jak ho to baví. Nina byla v začátcích někdy i lepší než brácha, to ale je v kategoriích do dvanácti let normální.

Jinak Nina ted hodně vyrostla, má už 182 centimetrů a dlouhatáááánské nohy, a umí je krásně ovládat. Michal je taky vysoký a myslím, že ještě poroste…"

Že to může být radost "dělat atletiku", že?

A atletický život se ani po olympiádě nezastavil. Ve středu 6. července bude v Písku krajský přebor v běhu žen na 5000 m se startem v 18.45 a mužů na 10 km (19.30). V Pacově uspořádají 9. července Cenu Pacova v hodu diskem a mítink (14 hodin), o víkendu 16. -17. července víceboje.

Plavkyně se blížily krajským rekordům

Na mistrovství ČR dospělých v plavání v Podolí sahala první den po medaili Sofie Nezvalová (PlČB). V rozplavbě na 200 prsa byla třetí za 2:41,98, ve finále se zlepšila na 2:39,81, ale to stačilo na čtvrté místo. V historické jihočeské tabulce je už druhá po Šimkové rekordu 2:35,77 z roku 2016.

Na rekord "měla chuť" i Simona Marešová z J. Hradce. V rozplavbě na 200 PZ byla osmá a výkonem 2:26,97 je pátou Jihočeškou všech dob, jen 13 setin sekundy za krajským rekordem! V semifinále na něj nezaútočila, byla desátá časem 2:28,61.

V mužích zaplaval tuto disciplínu Jan Zástava z Písku za 2:14,23, což je devátý výkon v kraji všech dob - předstihl mj. Mosera s jeho časem z roku 2015. V semifinále skončil patnáctý za 2:15,16.

V pátek byla v rozplavbě na 50 prsa Nezvalová desátá časem 34,43, sedmnáctá Linda Čeňková (JH) si zlepšila osobní rekord na 35,07 a je v kraji pátá všech dob. Na 200 znak zrychlil Jan Zástava o tři sekundy na 2:12,10, byl v rozplavbě šestý a zařadil se na čtvrté místo historické tabulky kraje.

Z dalších výsledků: 50 kraul 45. Hedvika Podruhová 29,02, 22. Jan Brůna 25,16, 37. Jiří Václavík 25,70, 200 prsa 18. Čeňková 2:41,68, 25. Gabriela Trnková 2:53,78, 40. Tereza Kozáková (Čk) 2:59,42, 100 znak 13. Marešová 1:09,51, v semifinále 16. za 1:09,47, 24. Lucie Furchová 1:11,48, 39. Anna Pilsová (ČK) 1:13,97, 29. Jakub Jan Skalka (Pí) 1:04,37 - letos druhý v kraji, 43. Brůna 1:05,71, 200 PZ 22. Furchová 2:34,03, 34. Trnková 2:37,56, 35. Čeňková 2:38,23, 800 kraul 11. Marek Matoušek 8:46,58.

Závody v plavání: Zlatý fez slušel nejvíc Simoně Marešové

Pátek: V semifinále na 50 prsa byla Nezvalová sedmá, když časem 33,52 zůstala jen dvě setiny za osobním rekordem, kterým je druhá v kraji všech dob. Ve finále skončila sedmá rovněž výborným výkonem 33,91.

Semifinále na 100 kraul si vyzkoušel Jan Brůna. V rozplavbě byl patnáctý za 54,12, v semifinále jedenáctý, když zaplaval druhý nejlepší osobní výkon na této trati 53,56.

Posléze v semifinále plaval také Jiří Václavík. V rozplavbě byl 14. s 57,41 - druhý nejlepší osobní výkon, jinak letos už devětkrát pod minutu, v semifinále skončil dvanáctý v jubilejním svým desátým časem roku pod minutu, za 57,55.

Z dalších výkonů: 100 kraul 47. Podruhová 1:03,75, 54. Pilsová 1:04,78, 200 znak 6. Marešová 2:27,70, 17. Furchová 2:34,59, 39. Pilsová 2:44,56, 100 motýlek 31. Podruhová 1:09,28, 41. Trnková 1:11,61, 400 kraul 20. Matoušek 4:17,47 - druhý v kraji.