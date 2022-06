Nejvíce se dařilo českobudějovickým Jiřímu Polákovi a Tomáši Kratochvílovi, kteří skončili ve svých disciplínách na třetím místě.

Polák doběhl bronzový v závodě na 200 metrů, Kratochvíl se může pyšnit stejným kovem v dálce.

„Jsem spokojený, radost mi trošku kazí pouze fakt, že foukal příliš silný vítr, takže Jirkův výkon nemůže být zanesen v evropských tabulkách. Jinak to byl nádherný závod,“ řekl Polákův trenér Tomáš Najbrt.

Ještě dvacet metrů před cílem Jiří Polák vedl, v závěru měl ale problémy s koordinací a dvoustovku nakonec ovládl Jan Jirka z Olympu Praha.

V Hodoníně chyběl Polákův parťák z českobudějovického Sokola Tomáš Němejc, který má na stejné trati ještě o desetinu lepší osobní rekord než Polák. „Tomáš prodělal v únoru covid a od té doby má problémy s imunitou. Nemohl kvůli tomu ani na soustředění na Tenerife. Když už se zdálo, že by mohl být v pořádku, volal mi ve středu, že má angínu. Je to škoda, protože usiloval o mistrovství světa, které mu tím pádem uteklo,“ lituje Najbrt neúčasti Tomáše Němejce.

Ten nyní bude bojovat společně s Jiřím Polákem o účast na mistrovství Evropy v Mnichově, které se koná v půli srpna.

Polák se do tréninkové skupina Tomáše Najbrta vrátil před třemi lety z Dukly Praha, kam zamířil v devatenácti letech. „Když Jirka přestoupil do mužské kategorie, dohodli jsme se, že to zkusí v Dukle. V tréninkové skupině pana Kupky tam trénoval po boku Pavla Masláka a Patrika Šorma. Tréninky mu ale neseděly, dva a půl roku stagnoval, a tak se vrátil ke mně do Českých Budějovic,“ vysvětluje Tomáš Najbrt návrat Poláka pod Černou věž.

Radost z výkonu svého svěřence měl i trenér Jiří Couf, neboť Tomáš Kratochvíl, který se pod jeho vedením v Sokolu připravuje, skončil třetí ve skoku dalekém. Vítězem se podle očekávání stal reprezentant Radek Juška.

„Spokojeni jsme oba, protože je to první seniorská medaile Tomáše ze závodu na dráze. Z halového mistrovství už má dvě stříbrné medaile, ale venku se mu zatím tolik nedařilo,“ gratuloval Kratochvílovi k výraznému úspěchu trenér Couf.

Kouč litoval posledního Kratochvílova pokusu, který byl hodně dlouhý, ale bylo to s přešlapem. Tento pokus by zřejmě stačil na druhé místo.

„Je to škoda, Tomáš ale předvedl i tak slušný výkon. Celkově ten obtížný přechod z juniorské do dospělé kategorie zvládá dobře. Všechno je to o hlavě. Myslím, že kariéru mezi muži odstartoval parádně,“ říká o Tomáši Kratochvílovi Jiří Couf.