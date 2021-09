Do konce měsíce budou ještě další závody. Nadcházející neděli poběží vytrvalci legendární Běchovice a na startu má být i řada Jihočechů - Petr Bahenský, Ivan Brejška, Petr Lukš, Martin a Pavel Frelichové, Lenka Pardamcová, Anežka Gutwirthová (Sokol ČB), Patrik Bouška, Jan Havlíček, Ondřej Kohout, Pavel Novotný (Chyšky) a Petr Hošna (Písek).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.