Okolo umělého koryta, kde se především v letní sezoně prohánějí vodáci, se teď pohybují stavbaři. Práce je pro každého stále dost, až hlava přechází…

Hlavní roli hraje předseda klubu, olympionik Jakub Prüher. Reprezentoval na olympijských hrách v Barceloně, startoval také na mistrovství světa. Pod jeho velením se za posledních deset celý sportovní areál proměnil k nepoznání.

Kde úspěšného singlkanoistu najdete teď?

V lodi ne. Nejspíš na střeše.

A proč? Co právě děláte?

Už tu nejsou staré záchodky, které jsme zbourali, stavíme tady celé nové zázemí kempu. To jsou sociály, na kterých děláme krov.

Výrazně se tím zvýší úroveň celého areálu?

Je to z pohledu jedenadvacátého století. Už to docela jde. Tady, co teď stojíme, bude kolárna. A tam zase bude klubovna s recepcí a se zázemím pro celý kemp. Za rohem stavíme kuchyňku.

Proč ve vodáckém areálu vyroste kolárna?

Protože tady máme cyklostezku. Ne všichni, ale většina návštěvníků, kteří to tady používají jako rekreační objekt, sem přijíždí na kolech. Kdo má dražší kolo, bude rád, že si ho může schovat někam pod zámek proto dostavujeme kolárnu.

Vaším cílem je, aby se slalomáři, třeba i ze zahraničí, cítili v Českých Budějovicích jako doma?

Hlavní impulz je, že tady pořádáme v roce 2022 mistrovství Evropy juniorů a třiadvacítek. To je vlastně takový téměř nejvyšší podnik. Potřebovali jsme tu mít takové zázemí, abychom si neudělali ostudu.

Vypadá to vážně hezky. Celý areál se zase po létu, a před další sezonou, změnil…

…hodně nám s přestavbou pomohl Jihočeský kraj, pomáhá nám také město České Budějovice, za to jim opravdu moc děkujeme.

Teď už bude podoba sportovního areálu definitivní?

Ještě dostavíme třetí fázi, v té je naplánovaný dům pro systém ubytování.

Pro sportovce?

Samozřejmě, třeba ale i pro děti ze sportovních škol, které o prázdninách vyženou z internátů.

Co v té budově bude?

Konferenční místnost, ale i velká multifunkční místnost, kde může být tělocvična, jídelna, cokoliv.

Co třeba?

Třeba také rehabilitační zařízení. To jsou naše plány.

Pracujete na přestavbě všichni? Pomáhají slalomáři raftařům a opačně?

Relativně ano.

Není mezi vodáckými odvětvími nevraživost?

To je další věc. I když se to úplně se slalomářským vděkem nesetkává, tak tady je opravdu centrum vodních sportů. Jsou tu nejen slalomáři, ale jsou tady paddleboardisti, surfaři na vlně, kterou tady máme novou, jsou tady raftaři, rodeáci, turističtí jezdci, prostě je tu téměř všechno. Policie tu cvičí, jezdí sem hasiči, vojáci, vážně všechno možné.