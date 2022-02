Dlouhodobá část měla jednoho velkého suveréna v týmu Rumpálu. Je však pravda, že v posledním kole s ním sehráli vyrovnanou partii Sokolící (2:1 pro Rumpál), kteří patřili od začátku soutěže ke spolufavoritům soutěže. Tyto dva celky jdou do play off z nejvyšších dvou míst.

Velmi dobře se však prezentovali i Jelimani. Základ týmu tvoří hráči z Vimperka, Čkyně a dalších míst Šumavy. Většina z nich má dost zkušeností. Čtvrtým nasazeným je Háječek. Ten dokáže překvapit jak příjemně, tak naopak nečekanou porážkou. Pokud bude mít den, může být v sobotním play off hodně nebezpečný.

To byli čtyři hlavní favorité. Ale nikde není psáno, že by nemohl překvait někdo jiný. Míč je kulatý a může se stát cokoliv. Do play off může navíc promluvit i program přípravy týmů z velkého fotbalu. Uvidíme. První čtvrtfinále začíná v prachatické sportovní hale v sobotu 19. února od 8.30 hodin.

Zapojte se do naší ankety. Který tým má největší šanci na titul? Který má nejvíce fanoušků? Komu dáte svůj hlas? Hlasovat můžete až do půlnoci z pátka na sobotu. Svému oblíbenému týmu můžete dát hlas každých pět minut.