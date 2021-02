„Trochu jsme nezvládli začátek utkání, kdy nám Trutnov odskočil. Pak jsme prakticky až do poloviny třetí čtvrtiny hráli tak, jak jsme si představovali. I když jsme dělali v obraně drobné chyby, Trutnov je nepotrestal. Na začátku třetí čtvrtiny jsme se dostali do vedení a asi i pod tíhou toho jsme přestali hrát kolektivně a nedokázali si vytvořit střelecké situace. Nedohrávali jsme akce a holky se neprosadily ani v situacích jedna na jednu. V útoku jsme byli bezzubí a vůbec ne nebezpeční. To se nám vrátilo, naopak se začalo dařit domácím, padaly jim tam střely, které ji tam předtím nepadaly. Tam se to zlomilo,“ shrnul utkání předseda BK Strakonice Jiří Johanes.

Není to poprvé, kdy strakonické hráčky držely se soupeřkami dlouho krok, ale nakonec zápas nezvládly. Kde hledat příčinu? „Holkám vyčítáme, ale je to tím, jak jsme mladé družstvo, že v mnoha zápasech, kdy začneme tahat za kratší konec, tak nejsme schopni šňůru soupeře zastavit. Zkušený tým si s tím poradí a po pár bodech to zastaví. My, jak jsme mladý tým, tak je ta šňůra strašně dlouhá, klidně i dvanáct či patnáct bodů. Tentokrát to bylo podobné. I když jsme si vzali dva time outy, tak se způsob hry nezměnil,“ doplnil Jiří Johanes.

Zápas samotný začal pětibodovou šňůrou domácích hráček. Strakonické basketbalistky však nepropadly panice a držely s domácími krok. Sice to v jednu chvíli bylo o osm bodů pro domácí, ale po první čtvrtině svítil na tabuli výsledek 20:18.

V úvodu druhé části uskočily domácí hráčky na šest a poté až osm bodů, ale basketbalistky od Otavy dokázaly vývoj zápasu zdramatizovat. Postupně se do vedení dostaly ony, v poločase byl výsledek 37:38 a zápas naprosto otevřený.

V první polovině třetí čtvrtiny se dostaly hráčky Strakonic až do šestibodového vedení. To však ztratily a od chvíle, kdy byl stav 42:47, daly do konce čtvrtiny pouhé dva body a naopak jich inkasovaly šestnáct. Když na to v úvodu poslední části navázaly trutnovské basketbalistky dalšími čtyřmi body, bylo prakticky o vítězkách rozhodnuto. Nakonec se z výhry 79:67 radoval Trutnov.

Loko Trutnov – Chance U19 BK Strakonice 79:67 (20:18, 37:38, 58:49). Body Strakonic: S. Růžková 21, J. Vydrová 14, L. Vydrová 8, M. Jánská 7, B. Vorlová 6, A. Rosecká, B. Jindrová a N. Horsáková 3, S. Vadlejchová 2.

Strakonické basketbalistky čeká nyní v sobotu poslední utkání na palubovce Slovanky. Hraje se od 11 hodin a vítězky tohoto duelu skončí na předposledním 9. místě tabulky nejvyšší české basketbalové soutěže žen.