Body Strakonic: L. Vydrová 20, M. Jánská 7, A. Štenclová 6, S. Lišková 4, A. Junková 3, K. Eberhöhová a M. Pitrová 2. Trestné hody: 12/4:22/12. Trojky: 9/0:19/5. Doskoky: 28:31. Fauly: 18:13.

První čtvrtina patřila hostům, ale jejich náskok nepřekročil dvoucifernou hranici. Naopak ve druhé čtvrtině se strakonické hráčky zvedly a v poločase dokonce vedly. Problémy však přišly ve třetím dějství, Strakoňandy přidaly v této pasáži pouhých šest bodů, a i když se ani soupeřkám střelba příliš nedařila, skóre otočily a dovedly utkání do vítězného konce.

"Gratuluji soupeři k výhře, která byla nakonec zasloužená, i když si myslím, že si naše holky tentokrát zasloužily trochu lepší výsledek. Bohužel nás velmi limitovala úspěšnost střelby, která byla velmi mizerná a vše zachraňovala pouze Luisa Vydrová, která zůstala s dvaceti body zcela osamocená. Dlouho jsme hráli velmi otevřené utkání a soupeř si nakonec pomohl zónou, když jsme dnes úspěšností 9/0 střelby za tři body nemohli výsledek překlopit na svou stranu. Ale celkově to bylo dobré utkání, holky bojovaly, daly do toho, co mohly," hodnotil utkání strakonický trenér David Zdeněk a doplnil: „Nejvíce mě mrzí zranění kapitánky Natky Horsákové a přejeme jí všichni, aby se k nám rychle vrátila na palubovku.“

Ohlasy po utkání:

Zdroj: Youtube