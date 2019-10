Žáci naší školy se zapojili to všech předchozích ročníků a školu reprezentovali velice úspěšně. Pětkrát se dostalo až na republikové finále školní družstvo, složené ze čtyř chlapců a čtyř děvčat. Na osmi ročnících se prezentovali jednotlivci, kluci. Některým se podařilo probojovat až absolutní republikové špičky a obsadit medailová umístění!

Tyto výborné výsledky vycházely ze systému přípravy dětí, který byl na škole nastaven. Ve spolupráci s FK Tatranem Prachatice bylo vytvořeno Sportovní středisko mládeže, se zaměřením na fotbal. V rámci sportovní přípravy se děti všestranně rozvíjely a vedle schopnosti konkurovat renomovaným fotbalovým oddílům, jako je např. Sparta Praha, Viktoria Plzeň, FK Příbram, Dynamo České Budějovice atd. se děti všestranně rozvíjely a byly schopny konkurovat těm nejlepším i v jiných sportovních odvětvích.

Před několika lety „odborníci“ z fotbalového oddílu FK Tatran Prachatice rozhodli, den před losováním žákovské ligy, tuto soutěž odhlásit a tím zrušit rozběhlé sportovní středisko mládeže. Systém přípravy mládeže, o který jsme desítky let usilovali byl zlikvidován a to se projevuje nejenom v současné fotbalové přípravě a výsledcích dětí. Již nejsme schopni těm nejlepším konkurovat a třeba účast na republikovém finále soutěže OVOV je pouze výjimečná. Proto je účast žákyně naší školy Anety Píchové, její výkony a nakonec i celkové umístění výborným úspěchem.

Ve školním roce 2018/2019 se do projektu OVOV zapojilo přes 700 škol a 11 000 závodníků. Soutěže začínají školními koly a pokračují okresními koly. Prachatické okresní kolo organizuje vždy naše škola. Nejlepší jednotlivci a družstva dále postupují do krajského kola a následně republikového finále.

Letošní republikové finále se konalo ve dnech 4. - 6.září v Brně. Z našeho okresu se do závěrečné fáze probojovalo jediné děvče a to Aneta Píchová. Je žákyní třídy 5.A. Podle bodových výsledků z krajských kol se také do republikového finále dostalo dalších 24 děvčat z celé České republiky.

Soutěž byla velice náročná, probíhala ve dvou dnech a každý den se soutěžilo v pěti disciplínách: sprint 60 m, skok daleký, hod medicinbalem, shyby na šikmé lavici, švihadlo, trojskok, kliky, leh-sedy, hod míčkem, běh 1000 m.

Anetka vše statečně zvládala, bojovala. Její silnou disciplínou je trojskok z místa, kde výkonem 3,96 m obsadila mezi děvčaty vynikající 2. místo. Její předností jsou především běhy a skoky. V disciplíně švihadlo za dvě minuty se v průběhu roku, svojí pílí, zlepšila o sto přešvihů. Musíme však zapracovat na síle paží. V disciplínách – kliky a shyby na šikmé lavici máme rezervy.

Anetka obsadila konečné 10. místo! Nebyla však, na rozdíl ode mne, s tímto umístěním spokojena. 10. místo mezi děvčaty z celé České Republiky je však obrovský úspěch. Anetka je bojovnice a určitě se na příští ročník opět výborně připraví.

Mgr. Jaroslav Frnoch, ZŠ Národní, Prachatice