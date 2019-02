Tábor – Junior Adam Ťoupalík z ČEZ Cyklo Teamu Tábor dosáhl největšího úspěchu ve své dosavadní kariéře. Stal se celkovým vítězem Světového poháru v cyklokrosu 2013/2014. Ve čtvrtečním tištěném vydání Deníku najdete rozhovor se šéfem ČEZ CT Tábor Čestmírem Kalašem.

Adam Ťoupalík zdolává jednu z překážek. | Foto: Deník/Aleš Vaníček

Junior Adam Ťoupalík z ČEZ Cyklo Teamu Tábor dosáhl největšího úspěchu ve své dosavadní kariéře. Stal se celkovým vítězem Světového poháru v cyklokrosu 2013/2014. K vítězství mu stačilo 2. místo v posledním závodě Světového poháru, který se konal v Nommay.

Vrcholný závod této sezony Adama ale ještě čeká.

O tomto víkendu pojede na MS v cyklokrosu 2014 v Hoogerheide. Závod juniorů se koná v sobotu od 11.00, přímým přenosem ho přinese Česká televize na ČT Sport.

Adam Ťoupalík ještě před odjezdem na MS do Nizozemska velmi ochotně odpovídal na dotazy Deníku:



Dá se říct, že k mistrovství světa směřuje vaše snažení v celé letošní sezoně?

Asi ano. Bude to jeden z nejdůležitějších závodů. Je to jeden z největších cílů letošní sezony. Doufám, že se na něj dobře připravím.



Co v tuto dobu znamená dobrá příprava? Fyzická je už asi dávno za vámi?

Před posledním závodem Světového poháru ve Francii jsem musel vynechat jeden víkend kvůli zdravotním problémům. Příprava tedy nebyla úplně stoprocentní…



…nebyla ideální?

…nebyla taková, jakou bych si představoval. Mistrovství světa je specifický závod, oproti jiným se před ním víc odpočívá, víc se trénuje. Je to jeden závod. Je to prostě mistrovství světa.

Jak vypadá odpočinek ve všem konkrétním provedení?

Že bych úplně odpočíval, to se nikdy říct nedá. I když mám volno, musím alespoň trochu trénovat, abych z toho úplně nevypadl. Úplně odpočívat se v sezoně nedá.



Říkává se, že nervozita k vrcholným závodům patří, jak ji vnímáte před MS 2014?

Určitě jsem ji prožíval hodně. Letos to ale ze mě trochu spadlo. Myslím, že před startem závodu na mistrovství světa to na mě zase trochu přijde.



Sledoval jste, jak se na vrchol sezony chystala konkurence?

Docela sleduju, jak soupeři závodí v zahraničí. Ještě před posledním Světovým pohárem měli všichni mistrovství, jejich výsledky jsem sledoval. Většinou je konkurence stejná. Je nás tam šest dobrých, největšími konkurenty jsou pro mě samozřejmě Belgičani.



Co vám naskočí, když se řekne trať v Hoogerheide?

Docela se mi líbí. Pokud budou stejné podmínky, jako byly loni, tak bych to uvítal.



Přejete si led a sníh?

Loni bylo docela zmrznuto a sněžilo. Když ale bude trať jiná, vadit mi to nebude. Trasa pro cyklokros je v Hoogerheide hezká.



Z vašich slov vyplývá, že si jako výborný technik na sněhu docela libujte?

Na sněhu mě to baví. Už jsem si ale potvrdil, že umím zajet na všech typech tratí. Vyhrál jsem na bahně, na suchu, to mi vůbec nevadí.



Je taktika v závodě MS jiná než ta, kterou praktikujete v průběhu sezony v Toi Toi Cupu?

Uvidíme. Hodně bude záležet právě na podmínkách. Vím, že Belgičani hodně dohromady spolupracují, o to bude těžší je porazit.