KDY: Do 30. říijna

KDE: Muzeum JUDr. Kudrny Netolice

ZA KOLIK: 20/50 Kč

Celosezónní výstavu Netolická lokálka můžete navštívit v budově Muzea JUDr. Kudrny č. p. 249 v Netolicích. Expozice vznikla ke 125. výročí železniční tratě Netolice – Dívčice. Prohlédnout si ji můžete až do 30. října od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 16 h. Vstupné 50 Kč, děti 20 Kč.