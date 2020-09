KDY: 23. až 26. září

KDE: Arkády Staré radnice na Velkém náměstí v Prachaticích

ZA KOLIK: vstupné doborovolné

Ve středu 23. září začala v Prachaticích výstava hub, která potrvá do soboty. Doplnit ji můžete kdykoliv o vlasntí exponáty, a to o neočištěné celé houby. Ve středu je otevřena od 14.30 do 16.30 h. Ve čtvrtek od 13 do 17 h, v pátek od 9 do 17 h, v sobotu od 9 do 11 h. Ve čtvrtek od 16 h se můžete poradit s mykologem. Znovu ho můžete navštívit v sobotu. Vstupné je dobrovolné.