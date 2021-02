KDY: Do 12. února

KDE: Prachatice

Na jarní prázdniny v Prachaticích připravil prachatický Dům dětí a mládeže pro děti i rodiče kvízovou soutěž, která obsahuje pět úkolů.U každého je třeba najít řešení, vyluštěný text totiž navede účastníky na dané místo. To poté vyfoťte a zašlete do úterý 16. února na jednu z mailových adres marcela.vitoulova@ddm-prachatice.cz, renata.jandova@ddm-prachatice.cz.

Na každého úspěšného luštitele čeká drobná odměna. Kvíz trvá do 12. února.