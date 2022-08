Mezi nálezy, které naznačují, že některé z pokladů byly určeny pro bohaté aristokraty nebo královskou rodinu, je například zlatý přívěsek s křížem ze Santiaga a bezoárem, který byl tehdy v Evropě ceněn pro své léčivé účinky. Má tvar mušle hřebenatky, tedy symbolu, jež uznávali poutníci směřující do Santiaga de Compostela ve španělské autonomní oblasti Galicie. Artefakt tak patří k nálezům spojeným s posvátným řádem Santiaga. Tento vojensko-náboženský řád ochraňoval poutníky a byl aktivní složkou ve španělském námořním obchodu.

Jiný nalezený přívěsek představuje zase zlatý kříž svatého Jakuba Santiaga nad velkým zeleným oválným smaragdem orámovaným tuctem čtvercových smaragdů, které nejspíš symbolizují dvanáct apoštolů.

Carl Allen, majitel společnosti Allen Exploration, která stála za expedicí, je z objevů nadšený. „Když jsme vytáhli oválný přívěsek se smaragdem a zlatem, zatajil se mi dech,“ řekl pro The Guardian. „Mám větší vztah k nálezům z každodenního života než k mincím a šperkům, ale poklady ze Santiaga spojují oba světy. Přívěsek mě fascinuje, když ho držím v ruce a přemýšlím o jeho historii. Jak tyto drobné přívěsky přežily v těchto drsných vodách a jak se nám je podařilo najít. To je maravillský zázrak,“ dodal.

Nálezy skončí v muzeu

Hledat vrak se Allen rozhodl kvůli přesvědčení, že loď nebyla zničena celá. Proto dal dohromady tým, aby našel ztracenou záď, o níž se předpokládalo, že se oddělila a byla mořem unesena neznámo kam. Na rozdíl od svých předchůdců, kteří jen prodali nalezené artefakty, také plánoval zbytky lodě podrobit vědeckému bádání.

„Vrak galeony měl obtížnou historii. V 17. a 18. století ho intenzivně „prozkoumávaly“ španělské, anglické, francouzské, holandské, bahamské a americké expedice a od 70. do počátku 90. let 20. století ho bleskově zachraňovali záchranáři. Někteří tvrdí, že zbytky lodě byly rozemlety na prach,“ vysvětil filantrop s vášní pro historii potopenou na dně moří Allen.

Jeho tým využil nejmodernější vědecké poznatky k tomu, aby zjistil, jak Maravillas ztroskotala a poté ji rozptýlily hurikány. „Pomocí moderních technologií a vědeckých poznatků nyní sledujeme dlouhou a klikatou stopu nálezů trosek,“ vysvětlil.

Loď se potopila na západní straně Little Bahama Bank, více než sedmdesát kilometrů od břehu. Nově objevené poklady však byly nalezeny v rozsáhlé trase trosek dlouhé více než třináct kilometrů.

Podle anglického mořského archeologa Seana Kingsleyho jsou takové zázračné nálezy obzvlášť výjimečné, protože se objevily pod hustým pískem uprostřed ničeho. „Je to úspěšná archeologická operace klíčovou dírkou,“ sdělil listu Observer.

Společnost Allen Exploration, ve které pracují bahamští a američtí mořští archeologové a potápěči, získala od bahamské vlády licenci na vědecký průzkum a zavázala se nálezy vystavit v novém muzeu na Bahamách.

Poklady na umírajících korálech

Expedice také shromažďuje údaje o zdraví útesů, geologii mořského dna a znečištění plastem, aby pochopila, jak se archeologie a mořské prostředí vzájemně ovlivňují. „Mořské dno je pusté,“ řekl Allen listu The Guardian a dodal: „Barevné korály, které si potápěči pamatovali ze 70. let minulého století, jsou pryč. Otrávené okyselením oceánu a udusané metry pohyblivého písku. Je to bolestně smutné. Na těch mrtvých šedých útesech však stále leží jiskřivé nálezy.“

Ze samotné lodi tým objevil také železné spojovací prvky, které kdysi držely pohromadě trup, a železné kroužky a kolíky z lanoví. Našly se také důkazy o stravování na lodi, od nádob na olivy po čínské a mexické talíře, a osobní věci, včetně stříbrného jílce na meč vojáka a perlového prstenu.

Jelikož všechny vraky v bahamských vodách jsou majetkem tamní vlády, nalezené věci skončí v nově vzniklém Bahamském námořním muzeu v přístavním městě Freeportu. Společnost Allen Exploration toto muzeum sponzoruje.

Posádku sežrali žraloci

Španělská galeona Maravillas byla pojmenovaná podle sochy „zázračné“ Panny Marie ze 13. století v madridském klášteře. Mířila z kubánské Havany domů do Španělska s poklady z Ameriky, mezi něž patřily královské i soukromé zásilky, ale také s kontrabandem a bohatým nákladem zachráněným z jiné španělské lodi ztroskotané u Ekvádoru.

Kolem půlnoci 4. ledna 1656 se však potopila kvůli navigační chybě při vyplouvání z mělkých vod. Při srážce s vlajkovou lodí flotily narazila na útes a z 650 lidí na palubě přežilo jen 45. Mnoho lidských obětí měli přitom na svědomí žraloci.