Pěčnov – Lehkým zraněním řidiče skončila dopravní nehoda, která se stala krátce před půlnocí z neděle na pondělí. Polský řidič dostal na mokré vozovce smyk.

„Přejel do protisměru, kde nejprve narazil do reklamní cedule a následně do autobusové zastávky,“ uvedl k nehodě Radek Polata, zástupce vedoucího prachatického DI Policie ČR. Doplnil, že na vozidle volvo vznikla škoda za zhruba padesát tisíc korun, přes sto dvacet tisíc korun je škoda na tabuli a zastávce.