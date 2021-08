K nehodě došlo kolem půl druhé a ke zraněnému vyrazili horští záchranáři i posádka sanitního vozu Zdravotnické záchranné služby.

„Muž se ovšem zranil ve velice špatně přístupném terénu, takže se k němu zdravotníci nejdříve nemohli dostat. Nakonec jsme se u pána sešli současně. Když jsme zhodnotili jeho stav, ukázalo se, že spadl tak nešťastně, že si přivodil pravděpodobně závažné poranění pánve,“ uvedl k nehodě Michal Janďura, náčelník Horské služby Šumava s tím, že vážnosti zdravotního stavu zraněného nasvědčovalo i krátké bezvědomí bezprostředně po nehodě.

Členové Horské služby a zdravotničtí záchranáři poté turistovi nasadili krční límec a zafixovali jej do vakuové matrace. „K nehodě zamířil i vrtulník Letecké záchranné služby z Českých Budějovic. Ten jsme vzhledem k obtížnému terénu v lokalitě nehody navedli k přistání asi kilometr od místa, kde se turista zranil,“ popsal situaci na místě Michal Janďura.

Záchranáře tedy čekala vcelku dlouhá a náročná cesta špatně schůdnými místy. „Transportovali jsme zraněného ve vakuové matraci na takzvaném rakouském vozíku, ale musím říci, že sami bychom to zvládli jen stěží. Velikou pomocí nám byli kolemjdoucí turisté, kteří nám přispěli svými svaly a umožnili nám pána převézt k vrtulníku tak, že jsme mohli minimalizovat bolesti jeho poranění. Za to jim patří náš dík,“ doplnil náčelník Janďura s tím, že vrtulník poté zraněného transportoval k dalšímu ošetření do českobudějovické nemocnice.

Radek Zeman, mluvčí Horské záchranné služby ČR