/VIDEO/ Pět let uplynulo ve čtvrtek 4. listopadu od památného duelu 1 fabia vs. 5 pandurů u Tábora. Prostě město husitů se umí proslavit i v novodobé bitvě. Armáda se teď s nadsázkou k nehodě vrátila a ukázala, jak by fabie dopadla, kdyby pandury nebrzdily vůbec. Z osobáku zbyla jen placka.

Jak by to s fabií dopadlo, kdyby před pěti u Tábora pandur nedobrzdil. | Foto: Zdroj Armáda ČR

A armáda u příležitosti pátého výročí souboje Davida s Goliášem, který byl terčem mnoha vtipů, přišla s odvetou a přidala video, jak by to s fabií dopadlo. kdyby pandur včas nedobrzdil. "Vyslechli jsme si za to své. Bereme to. Se škodovkou už jsme se usmířili. A teď jsme chtěli zjistit, jak by to dopadlo, kdyby pandur včas nedobrzdil," píše se na Twitteru Armády ČR.

Přesně před pěti lety vyřadila obyčejná fabia čtyři naše pandury. Vyslechli jsme si za to své. Bereme to. Se škodovkou už jsme se usmířili. A teď jsme chtěli zjistit, jak by to dopadlo, kdyby pandur včas nedobrzdil.@skodacz pic.twitter.com/isEOdJtKD1 — Armáda ČR (@ArmadaCR) November 4, 2021

Co se tehdy stalo?

Pět vojenských pandurů před pěti lety havarovalo jen pár stovek metrů od cíle své posádky v Klokotech. Kolona vojáků se vracela ze cvičení ve výcvikovém prostoru v Boleticích, u mostu přes Jordán od Čekanic však jejich cesta skončila, když se první pandur srazil s osobním autem. Řidička osobáku totiž zareagovala na překážku před sebou a sešlápla brzdu. Pandur ale nestihl včas zastavit. Tím nehoda neskončila. Ostatní pandury v koloně také nedobrzdily. A výsledek? Zraněno tehdy bylo celkem 11 lidí. Jeden pandur byl poškozený lehce, další čtyři na tom byly daleko hůř. Na dlouhý čas byla tato technika vyřazena z boje. Příčinou legendární "bitvy" pandurů a fabie bylo podle policie nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Veřejnost na celou událost reagovala samozřejmě vtipnými komentáři:

- Vy z toho děláte vědu, pandury přeci na podobné střety nejsou stavěné, nikdo z konstruktérů nepočítal s tím, že budou někdy muset čelit nemilosrdné fabii

- Atom na ten Tábor - jednou provždy vyhladit to sídlo kacířů

- To víte, husitská vozová hradba je nepřekonatelná

- Výsledek operace Pandur: Dalík sedí, 5 rozflákáno. K poctě zbraň!

- Jeden pandur,dva pandury,tři pandury,čtyři pandury,pět pandurů…a dost,víc se do fabie nevleze

- Jaký je výsledek srážky pěti pandurů s osobním autem? Zranění vojáci.

Bitva pěti pandurů s fabií u Tábora.Zdroj: sociální sítě

- Podle "očitých" svědků se naopak jednalo o starou známou bojovou techniku, která už u Tábora byla v minulosti využita.

- Jednalo se samozřejmě o součást vojenského cvičení, kdy příslušníci 42. mechanizovaného praporu navazovali na vojenskou tradici táboritů, tedy manévrem známým jako vozová hradba. Je zřejmé, že 600 let zkušeností dokázali vojáci plně využít.

- Jednalo o nácvik do soutěže robotů. Poradil by si pandur?

- Ať už je za nehodou cokoliv, jedno je jisté: Bitva o Tábor byla započata.