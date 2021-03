Hned čtyři dopravní nehody, při kterých došlo ke srážce s lesní zvěří zaznamenali policisté dnes ráno napříč Jihočeským krajem. První nehoda, při které zemřelo zvíře, se však stala už v pět hodin ráno a to na kolejích. Osobní vlak, který jel ve směru z Tábora na Benešov srazil nedaleko železniční stanice Chotoviny koně. Strojvedoucí sice použil rychlobrzdu, ale střetu už nedokázal zabránit. Kůň srážku nepřežil. Při nehodě nebyl nikdo z vlaku zraněn. Policisté provedli strojvedoucímu dechovou zkoušku s negativním výsledkem. Škoda vzniklá při nehodě byla odhadnuta na 50 000 korun.

Mezi šestou a osmou hodinou ranní pak přijali policisté oznámení o čtyřech sražených srnách. V prvním případě ležel sražený srnec na silnici mezi obcemi Stará Hlína a Mláka na Jindřichohradecku. Druhá nehoda se stala na Českobudějovicku, kdy nedaleko Týna nad Vltavou srazil řidič s vozidlem značky BMW srnku a ta z místa nehody utekla. Policisté z českoubudějovického dopravního inspektorátu se nyní nehodou zabývají. Na vozidle vznikla škoda ve výši 5 000 korun.

Nedaleko Jarošova nad Nežárkou srazil řidič vozidla značky Škoda rovněž srnku, která z místa nehody utekla. Na místo přijeli jindřichohradečtí dopravní policisté. Na vozidla vznikla škoda ve výši 10 000 korun. Srna nebyla nalezena. Čtvrtá nehoda se stala na Strakonicku před odbočkou na Pacelice. Řidič vozidla značky Mercedes se střetl se srnou, která po srážce uhynula. Škoda na vozidle byla odhadnuta na 30 000 korun. Při těchto nehodách nebyly zraněny žádné osoby.

Zvýšená opatrnost je tedy v zimním období na místě. Zvláště na odlehlejších silnicích vedoucích lesem. Ačkoliv ke srážce může dojít v kteroukoliv denní dobu, má lesní zvěř tendenci pohybovat se za svítání a za soumraku. Prevencí střetu je tak snížená rychlost, zraková kontrola obou stran silnice a soustředění se na možnost náhlého objevení se zvířete. Jakmile zjistíme jeho pohyb, měli bychom zpomalit a vypnout dálková světla. Zvěř se často pohybuje ve skupinách, tak je předpoklad, že budou následovat další. Ve chvíli, kdy do silnice už zvíře vběhne, je důležité nezpanikařit. Je doporučováno snažit se vozidlo udržet v přímém směru, nestrhávat řízení a intenzivně brzdit. Je totiž mnohem bezpečnější přímý střet se zvířetem, než se mu snažit vyhnout, neboť při snaze o vyhnutí může dojít ke smyku a nárazu do stromu nebo do jiného vozidla, což může mít horší následky než přímý střet se zvěří.

Pokud srážce se zvěří nešlo zabránit a dojde ke střetu, určitě k nehodě přivolejte policii ČR, která kontaktuje příslušné myslivecké sdružení.

Štěpánka Schwarzová