Uplynul ani ne týden a prachatičtí dopravní policisté opět hledají viníky dopravních nehod, kteří odjeli z místa bez toho, aby nehodu oznámili nebo nechali poškozenému majiteli auta za stěračem kontakt. V minulém týdnu podle informací mluvčí prachatické policie Martiny Joklové přibyly další tři takové nehody.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Pro majitele poškozeného auta to není nic příjemného, většinou si pak musí částku za opravu zaplatit sám. „Navíc o některých takových nehodách ani nevíme, řidiči si hledají viníky sami, nebo nehodu neřeší vůbec,“ doplnila Martina Joklová s tím, že pátrání na vlastní pěst mnohdy majitelé poškozených aut zkoušení na sociálních sítích.

Pomůžete policistům? Hledají svědky nehod, o nichž šoféři ujeli

V tomto týdnu dopravní policisté zveřejnili výzvu k dohledání viníka nehody na silnici z Vadkova do Lhenic, která se stala 23. srpna mezi jednáctou dopoledne a zhruba třetí hodinou odpoledne. „V tomto čase tam neznámý řidič narazil do plotu parcely a následně elektrické rozvodné skříně,“ popsala. Škodu na místě policisté vyčíslili na čtyřicet tisíc korun, třicet na plotě a deset na rozvodné skříni.

V noci z 23. na 24. srpna pak u garáží pod mostem ve Vimperku najel kdosi do zaparkovaného VW Golfu. „Tam kolegové odhadují škodu na minimálně deset tisíc korun,“ uvedla prachatická policejní mluvčí. Upřesnila, že náraz do zaparkovaného auta se odehrál přesně v čase od 18 hodin 23. srpna do 7 hodin ráno 24. srpna.

Dopravní policisté pátrají také po viníkovi nehody z Volar. Ta se stala na parkovišti u Penny v ulici V Kasárnách 26. srpna v době od deseti do půl jedenácté odpoledne. „Majitel tam zaparkoval Škodu Octavii, a když se vrátil z nákupu bylo jeho auto poškozené,“ řekla Martina Joklová a dodala, že škoda je minimálně pět tisíc korun.

Pokud by někdo měl informace k těmto nehodám, policisté žádají, aby se ozval. „To je možné osobně na služebně v ulici Pivovarská 4 v Prachaticích, telefonicky na čísle 974 236 254 nebo prostřednictvím tísňové linky 158,“ uzavřela Martina Joklová.