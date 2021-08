Písečtí dopravní policisté vyjížděli k ohlášené nehodě v Srlíně nedaleko Bernartic v sobotu brzy ráno, po půl druhé. Jak popsal policejní mluvčí Milan Bajcura, řidič (roč. 1972) osobního vozidla Škoda Octavia na silnici mezi Bernarticemi a Opařany pravděpodobně nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu komunikace a vlastnostem nákladu.

"S vozem vyjel vpravo mimo komunikaci, kde narazil do vzrostlého stromu, poté do betonového patníku a následně ještě do dalšího stromu. Po střetu se vozidlo odrazilo pod úroveň vozovky, kde havarovalo do zaparkovaných vozidel tovární značky Škoda Octavia a Ford, Focus," přiblížil událost.

"Velmi těžce zraněného řidiče transportovali zdravotníci letecky na nemocnice. V dopoledních hodinách přijali strážci zákona informaci, že uvedený řidič zraněním podlehl," konstatoval.