Mluvčí jihočeské záchranky Petra Kafková informovala, že posádky zasahovaly v úterý dopoledne u vážné dopravní nehody na silnici číslo 603 u Ševětína. V 9.44 přijaly operátorky tísňové volání o střetu nákladního a osobního vozidla. K události okamžitě vyjely lékařský tým rendez-vous a dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci.

"Záchranáři na místě poskytovali péči dvěma těžce zraněným. Žena středního věku při střetu utrpěla těžká zranění, především v oblasti dolních končetin, a zůstala ve vozidle zaklíněná. Po vyproštění a stabilizaci stavu ji záchranáři transportovali na traumacentrum budějovické nemocnice. Další nezletilá osoba utrpěla těžká mnohačetná poranění. Záchranáři pacientku transportovali na anesteziologicko-resuscitační oddělení," uvedla mluvčí.

Policisté uvedli, že nehoda se stala mezi obcemi Ševětín a Neplachov.

"Této nehodě předcházela dopravní nehoda, při které řidič dodávky pravděpodobně na kluzké vozovce narazil do svodidel. U této nehody zastavil nákladní automobil, aby řidič pomohl. Následovala druhá dopravní nehoda, při které řidička (1981) vozidla značky Fiat z dosud nezjištěných příčin vjela do protisměru a čelně narazila do zde stojícího nákladního autmobilu. Spolu s ní ve vozidle seděla nezletilá osoba. Obě tyto osoby utrpěly zranění a byly převezeny do nemocnice k dalšímu ošetření. Předběžná škoda byla odhadnuta na 400 000 korun. Přesné příčiny a okolnosti nehody zjišťují českobudějovičtí kriminalisté," sdělila mluvčí police Štěpánka Schwarzová.