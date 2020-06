Díky rychlé práci prachatických policistů a kriminalistů skončili všichni tři obvinění v policejní cele.

I takto nešťastně může celá situace dopadnout (výbuch na Lenoře v říjnu 2019). | Foto: Deník / Leona Fröhlichová

Prachatičtí kriminalisté šetřili případ týkající se trojice mužů (32 let, 29 let a 24 let) z Prachaticka, obviněných z nebezpečného vyhrožování.