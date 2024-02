Únor ještě nekončí, ale i tak dopravní policisté evidují tři nehody, od kterých šoféři bez jejich ohlášení ujeli. Potřebovali by svědky, kteří by pomohli srážky vyřešit.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Jedna taková nehoda, od níž viník odjel, se stala od pátku 16. února do neděle 18. února. Majitel totiž v Italské ulici zaparkoval v pátek odpoledne svůj Jeep Grand Cherokee, a když k němu v neděli odpoledne zjistil, že je poškozený od jiného auta. Škodu společně s policejní hlídkou vyčíslili na minimálně dvacet tisíc korun.

Od neděle 18. února od půl druhé odpoledne do úterka 20. února do půl páté odpoledne se narazil neznámý řidič za Mazdy 3 zaparkované na volarském sídlišti Míru. Také v tomto případě viník od nárazu do cizího auta odjel. Škoda je vyčíslena na deset tisíc korun.

Bourali a odjeli. Šest viníků nehod z prosince a jedné z ledna hledá policie

V pondělí 19. února se podobná srážka odehrála v prachatické Zahradní ulici. A stačilo na to zhruba deset minut. Do zaparkované Škody Fabia tam totiž neznámý řidič narazil v době od 14.49 do 15.02 hodin. „Předběžná škoda je vyčíslena na pět tisíc korun,“ upřesnila mluvčí prachatických policistů Martina Joklová.

Dopravní policisté žádají svědky popsaných dopravních nehod o informace. „Veškeré informace k dopravním nehodám je možné dopravním policistům sdělit buď osobně na služebně v ulici Pivovarská v Prachaticích, nebo telefonicky na čísle 974 236 254 či prostřednictvím tísňové linky 158,“ vyzvala případné svědky o informace mluvčí policie v Prachaticích.