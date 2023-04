Další lidský život vyhasl v neděli odpoledne na jihočeských silnicích. Na hlavním tahu z Písku na Prahu se střetlo osobní vozidlo s chodcem.

Střet s autem chodec nepřežil. | Foto: Policie ČR

K nehodě, která se stala krátce před 15. hodinou, vyslalo zdravotnické operační středisko lékařskou posádku z Písku a posádku z Čimelic. Informovala o tom mluvčí záchranky Zuzana Fajtlová. "Vzlétl také vrtulník. Jelikož ale sražený muž utrpěl zranění neslučitelná se životem a zemřel ještě před příjezdem záchranářů, byl vrtulník odvolán a na místo byl povolán koroner," doplnila smutnou zprávu.

Podle dosavadních zjištění byl oním chodcem, který zaplatil životem, dělník ze stavby dálnice D4. "V místě je omezená rychlost na padesát kilometrů v hodině, zda to řidič dodržel, budeme zjišťovat. Dělník autu ale patrně vstoupil do cesty, ačkoli v zúženém jízdním pruhu neměl co dělat, prostor pro pohyb dělníků je vymezen mimo vozovku," podotkl policejní mluvčí Milan Bajcura.

Kvůli zásahu záchranářů a vyšetřování nehody byla hlavní komunikace obousměrně až do nedělního večera uzavřena a doprava byla odkláněna na starou silnici.