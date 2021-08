Tři cyklisté neměli helmu, při nehodě jim mohla zachránit život.

Odborníci v souvislosti s hrozivou sérií nehod se smrtelnými následky upozorňují na to, že každý účastník provozu má svá práva a povinnosti, ale pro staré známé pravidlo bezpečného návratu by lidé měli dobrovolně udělat i něco navíc. Mezi deseti oběťmi jsou například tři cyklisté, kteří zemřeli po pádu (například v zatáčce na elektrokole), ale neměli helmu. Následky nehod byly tragické. A policejní mluvčí Milan Bajcura upozorňuje, že ochranná přilba mohla mít zásadní vliv na důsledek nehod. „Byť není pro osoby starší 18 let povinná, policisté doporučují její užití pro všechny cyklisty,“ zdůraznil Milan Bajcura.

Význam přilby by cyklisté neměli podceňovat ani podle Petry Kafkové, tiskové mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. „Je to důležitý ochranný prvek jezdce na kole,“ říká Petra Kafková.

Křivka smrtelných nehod na jihočeských silnicích začala dramaticky růst na přelomu dvou prázdninových měsíců. A neobvykle nešťastně se do ní zapsali cyklisté. Z deseti posledních obětí byly celkem čtyři z řad cyklistů. I na léto je to vysoký počet. V loňském roce například v celé České republice zemřelo při nehodách podle policejních statistik 40 cyklistů.

Podle Václava Kováře, jihočeského krajského koordinátora Besipu, ale cyklodoprava v poslední době nadměrně houstne. „Můj názor je takový, že lidem chybí pohyb a využívají rozvolnění a letní dny,“ říká Václav Kovář a doplňuje, že novým prvkem je elektromobilita. „Na elektrickém kole vyrážejí i lidé, kteří by na kolo jinak nesedli,“ dodává Václav Kovář s tím, že tuto možnost využívají nejen senioři. Ne vždy se přitom respektuje skutečnost, že elektropohon se má využívat jen do rychlosti 25 kilometrů v hodině. I dospělí by také měli nosit ochranné přilby.

Podle Petry Kafkové, tiskové mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje má určitě helma význam i pro dospělé. „Při pádech cyklistů dochází často k vážným poraněním hlavy“ zdůrazňuje Petra Kafková. Proto by dobrovolné nošení přilby měli zvážit i dospělí. Mluvčí záchranky přitom upozorňuje, že nebezpečná situace může vzniknout skoro kdykoliv. „I na silnicích, které nejsou frekventované, dochází k pádům z kol,“ varuje Petra Kafková.

Deset životů vyhaslých při haváriích za necelých dvacet dnů je pro jižní Čechy hodně i z hlediska dlouhodobých nehodových statistik. Pro srovnání, ty policejní, do kterých se zahrnují v podstatě úmrtí při havárii, a ne třeba s větším odstupem v nemocnici, evidují za rok 2020 celkem 38 smrtelných nehod na jihu Čech. V roce 2019 (před koronavirem) ovšem bylo číslo vyšší. To si nehody v regionu vyžádaly 58 životů.

Policie přitom pravidelně provádí preventivní akce, jedna skončila třeba minulý týden. Na jihu Čech za dva dny strážci zákona zastavili a zkontrolovali 473 motorových vozidel. Ve 174 případech porušili řidiči stanovenou rychlost…