Policejní mluvčí Milan Bajcura uvedl, že se zde střetlo vozidlo se dvěma cyklisty. K nehodě vyjížděly tři pozemní posádky záchranné služby a zasahovala také letecká záchranka s vrtulníkem.

Tragické dopravní nehody

na jihu Čech ZDE.

„Jedenadvacetiletý řidič osobního vozidla značky Peugeot 406 jel ze Zalin do Kaliště. Zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem a profilu komunikace a po vyjetí do mírného stoupání v lehké levotočivé zatáčce dostal smyk, vjel do protisměru, kde narazil do vzrostlých stromů, a přitom zřejmě srazil i dva protijedoucí cyklisty, ženu středního věku a mladého muže,“ upřesnil mluvčí.

Vozidlo se při havárii otočilo o 180 stupňů a skončilo na druhé straně. "V automobilu s mladíkem cestovala stejně stará spolujezdkyně,“ dodal Milan Bajcura s tím, že auto mělo letní pneumatiky a bylo tuningově upraveno.

Jak sdělila mluvčí jihočeské záchranky Zuzana Fajtlová, na místě byly zraněny čtyři osoby. "Cyklistka bohužel utrpěla závažné poranění, kterému na místě podlehla ještě před příjezdem záchranářů. Druhý zraněný cyklista přes veškerou naši snahu a péči na místě svým mnohačetným zraněním podlehl rovněž," přiblížila mluvčí.

Posádka automobilu byla s lehčími zraněními převezena k ošetření do traumacentra českobudějovické nemocnice.

Případ si od dopravních policistů převzali kriminalisté z oddělení obecné kriminality, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu usmrcení z nedbalosti.

V souvislosti s touto nehodou policisté žádají případné svědky, především řidiče osobního vozidla tovární značky Škoda Kodiaq, bílé barvy, aby je kontaktovali na lince tísňového volání 158.